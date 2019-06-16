Министры G20 решили создать международную структуру по борьбе с пластиком

Министры стран-участниц G20 по экологии и энергетике решили создать первую за всю историю международную структуру, которая бы боролась с пластиковым мусором, засоряющим мировой океан.

Каждое государство должно выработать собственные меры по борьбе с пластиком и постоянно докладывать в новый орган о результатах. Однако в итоговом коммюнике встречи нет конкретных цифр сокращения пластикового мусора.

В коммюнике обозначена важность стимулирования благоприятного круга для роста экономики и окружающей среды, пишет РИА Новости.

Во время встречи министров также обсуждался вопрос увеличения инвестиций в разработку ресурсов энергии с небольшим выбросом парникового газа, а также стимулирование энергосбережения.

Переговоры министров стран G20 по вопросам энергетики и экологии проводились в Японии 15-16 июня.