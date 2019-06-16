В Анапе ребенка отнесло на три километра вдоль берега

В Анапе пятилетнего ребенка отнесло на три километра вдоль берега. Произошедшее «Звезде» подтвердили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщает портал «Югополис», мать и бабушка мальчика заговорились и не заметили, как его унесло волной. Женщины не смогли найти ребенка самостоятельно и обратились в полицию. Его обнаружили на расстоянии около трех километров от места отдыха.

Отмечается, что ребенок не пострадал, на нем был надет спасательный круг. На отдых в Анапу семья приехала из Ростовской области.