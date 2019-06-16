Жителей Красноярска предупредили об ураганном ветре с грозой и градом

МЧС России по Красноярскому краю предупредило жителей о надвигающейся непогоде. Ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами - до 25.

При сильном ветре жителям рекомендовали не выходить из дома, а на улице держаться дальше от рекламных щитов, деревьев и металлических кострукций.

«Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра собственникам частных домовладений и садово-дачных участков, следует обратить особое внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», - сообщается в МЧС.

Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах, а также по возможности парковать машины в гаражах и на закрытых стоянках.