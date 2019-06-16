Возле аэропорта Домодедово загорелся автобус

На подъезде к московскому аэропорту Домодедово загорелся автобус. Видео в редакцию «Звезды» прислал очевидец.

На кадрах видно, как из задней части транспортного средства идет темный дым. Также недалеко от горящего автобуса стоят люди с чемоданами, очевидно они эвакуировались из него.

В МЧС по Московской области информацию об инциденте проверяют. О пострадавших при происшествии и причинах случившегося пока ничего неизвестно.