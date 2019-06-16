В паре секунд от смерти: мужчина спас вылетевшего на рельсы пожилого байкера

Чешская полиция опубликовала видео, на котором молодой человек спас от наезда поезда пожилого мотоциклиста, который оказался на рельсах после аварии. Инцидент произошел 16 апреля 2019 года, но известно о нем стало только сейчас.

На сайте местной полиции сообщается, что 85-летний Йиржи Душка не заметил опущенный шлагбаум перед железнодорожным переездом около станции Костелец-над-Орлици и на достаточно большой скорости, проезжая на мотоцикле, врезался в ограждение.

После столкновения мужчина упал на рельсы вместе с мотоциклом. Оказавшийся рядом 32-летний мужчина быстро среагировал и успел оттащить пожилого человека вместе с его средством передвижения в безопасное место. Буквально через несколько секунд там проехал поезд.

Полицейские наградили спасателя пенсионера, отметив, что он действительно спас мужчину от смерти, ведь машинист не успел бы остановить поезд за такое короткое время.