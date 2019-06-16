Лайнер смог приземлиться на «брюхо» без выпущенных шасси: видео

В бразильском городе Манаус в международном аэропорту имени Эдуардо Гомеса пассажирский лайнер ATR 42 совершил аварийную посадку. Самолет не смог выпустить шасси, но благодаря профессионализму пилотов никто не пострадал. Инцидент произошел в субботу, 16 июня.

Известно, что в момент ЧП на борту судна находились 34 человека, двое из которых получили легкие травмы по неосторожности, пишет Globo.

Изначально самолет должен был осуществлять рейс Манаус - Карауари, однако через несколько минут после взлета он вернулся в аэропорт. О причинах аварийной посадки не сообщается.