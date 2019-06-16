Роспотребнадзор рассказал, как выбирать клубнику

Клубнику в магазинах сейчас можно купить на протяжении всего года. Но все же ягоды, выращенные на грядках в России, продают в начале лета. В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как не ошибиться при выборе клубники.

Как выбрать

У качественных ягод должен быть однородный насыщенный цвет. Плоды должны быть сухими, гладкими, без вмятин и повреждений, а листики - без признаков увядания. Стоит обратить внимание на запах. Он будет насыщенным, ягодным.

Не следует приобретать влажные, мягкие ягоды, у которых на поверхности есть пятна. Не стоит употреблять клубнику без запаха, с неоднородной окраской или зеленоватыми пятнами, а также с пожелтевшими листиками.

Как мыть

Все ягоды следует тщательно промывать. Но делать это нужно непосредственно перед употреблением, так как чистые ягоды портятся быстрее. Ягоды с листьями следует поместить в дуршлаг, промыть под струей чистой воды, подождать, пока вода стечет, а затем убрать лишнюю влагу бумажным полотенцем.

Для промывки клубники можно использовать слабый уксусный раствор или специальное средство для мытья фруктов и овощей. Для этого нужно замочить ягоды на 3-5 минут, а потом ополоснуть струей проточной воды. Такой способ позволит дольше сохранить клубнику в холодильнике.

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Как хранить

Клубника не отличается большим сроком годности. Употреблять ее нужно в течение нескольких дней.

Если ягоду хочется сохранить дольше, ее можно заморозить, используя для этого специальные емкости или герметичный пакет. Рекомендуется фасовать ее небольшими порциями, так как повторной заморозке клубника не подлежит.

Важно

Клубника - не только одна из самых вкусных и ароматных ягод, она содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. А ее калорийность не превышает 36 ккал.

Но не следует забывать, что употреблять ее не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения болезни. Кроме того, клубника может усугубить течение кариеса.

Употребление этих ягод натощак также не рекомендовано. Зато клубника отлично подойдет в качестве десерта. А если смешать ее с йогуртом, сливками или сметаной, то выраженность отрицательного воздействия снизится.