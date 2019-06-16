Узнайте кто это: шведский художник превращает известных персонажей в монстров

Шведский художник Деннис Карлссон занимается нанесением татуировок, однако в свободное он работы рисует на компьютере адские версии персонажей известных мультфильмов.

© dctattoo_swe, Instagram

Героями его иллюстраций стали миньоны, покемоны, Винни-Пух, Микки-Маус, Губка Боб, Шрек и многие другие персонажи из известных мультфильмов.

© dctattoo_swe, Instagram

Также он рисует в супергероев в образе монстров, а злодеев из известных фильмов делает еще более ужасными.

© dctattoo_swe, Instagram

© dctattoo_swe, Instagram

Свои работы Карлссон выкладывает на своей странице в Instagram, за аккаунтом следят более 100 тысяч подписчиков.