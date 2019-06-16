Глава Воронежской области поручил помочь выжившей в страшном ДТП девочке

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Хохольском районе людей. Глава региона также поручил оказать единственной выжившей в аварии десятилетней девочке всю необходимую помощь.

«Вместе с родными и близкими жертв аварии разделяю горечь и скорбь в связи со случившейся бедой. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей», - приводит слова Гусева пресс-служба правительства региона.

Напомним, накануне на 59-м километре трассы Воронеж – Луганск автомобиль Ford Focus, следовавший в сторону Воронежа, лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП семь человек погибли на месте, еще одна пассажирка умерла в машине скорой помощи.

В аварии выжила только десятилетняя девочка, которую доставили в реанимацию. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас пострадавшая находится в сознании, у нее диагностированы черепно-мозговая травма и ушибы, также существует подозрение на перелом голеней.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства трагедии.