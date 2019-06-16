Мэр Риги назвал «дикарями» желающих снести памятник Освободителям

Мэр столицы Латвии Дайнис Турлайс раскритиковал решение Сейма Латвии о передаче на рассмотрение комиссии инициативу о сносе памятника освободителям Риги.

Турлайс напомнил, что памятник освободителям Риги защищен международным договором между Латвией и Россией, пишет Mixnews.lv.

«Политическая ответственность за принятые решения полностью возлагается на того, кто за это отвечает в прямом смысле», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, желающие снести монумент напомнили ему сжигателей книг в средние века, что, как он считал, в современности не может произойти.

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг, то вижу очень мрачные картины из истории, которую я в школе учил. Думал, что в наше время — еще в прошлом веке — такие люди исчезли с земли, таких дикарей просто не существует», - сказал Турлайс, отметив, что история повторяется.

Сейм Латвии 13 июня поддержал рассмотрение инициативы граждан о сносе памятника Освободителям в Риге, более 10 тыс латышей поддержали эту инициативу. Теперь Сейм должен принять закон и одобрить его в трех частях. Если монумент демонтируют, то это будет означать нарушение межправительственного соглашения Латвии и РФ.