Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП под Воронежем

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на 59-м километре трассы Воронеж - Луганск. Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз.

В результате аварии с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и автомобиля Ford Focus погибли восемь человек. В аварии выжил только ребенок. 10-летняя девочка с различными травмами была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. У девочки зафиксированы черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, имеются подозрения на перелом голеней.

Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.