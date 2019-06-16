Семенович под капельницей: певица рассказала о своем отравлении

Российская певица Анна Семенович отравилась на гастролях в Вологде. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Семенович показала себя в соцсети под капельницей и сообщила подробности о своем состоянии здоровья.

«Я умудрилась поесть на гастролях и отравиться… Съела вареный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома - думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела», - пожаловалась исполнительница.

Девушка также сообщила, что вызвала врачей, и они установили капельницу. Семенович пожаловалась, что ей пришлось пропустить скачки.

Девушка хотела посетить одно из главных светских событий сезона - конные скачки на Центральном Московском ипподроме, однако в субботу, 15 июня, она не смогла придти на мероприятие из-за отравления.