Опубликованы кадры последствий мощного взрыва в Киеве
В результате происшествия разрушено три гаража.
© Видео: Головне управління ДСНС України у м. Києві © Фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве прогремел взрыв, ЧП произошло во дворе трехэтажного дома. Вещество, которое вызвало сильный взрыв, пока не установлено.
«В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании», - заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
Он также отметил, что других видимых повреждений у дома нет.
На месте работают спасатели, они разбирают завалы, пострадавших пока не обнаружили.