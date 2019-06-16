Опубликованы кадры последствий мощного взрыва в Киеве

В Киеве прогремел взрыв, ЧП произошло во дворе трехэтажного дома. Вещество, которое вызвало сильный взрыв, пока не установлено.

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«В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании», - заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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Он также отметил, что других видимых повреждений у дома нет.

На месте работают спасатели, они разбирают завалы, пострадавших пока не обнаружили.