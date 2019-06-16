Евросоюз может ввести санкции против Мадуро

Европейские страны не исключают возможность ввода санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых официальных лиц. Потенциальное решение могло быть вызвано притеснением политических оппонентов режима, пишет The New York Times.

Финансовые санкции и ограничения в передвижении рассматривают Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды. Созданный проект будет представлен Европейскому совету. На данный момент окончательное решение еще не принято.

В мае Министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы. В «черный список» попали две компании и два танкера.

Напомним, продолжающийся в Венесуэле кризис начался в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо самопровозгласил себя «президентом» страны.