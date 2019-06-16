В ДНР заявили о готовящейся Киевом провокации

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, целью которой является срыв нового соглашения о перемирии в ДНР, которое должно было быть рассмотрено в Минске 19 июня.

«В частности, противник планирует организовать обстрелы позиции 93-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Авдеевка (территория, подконтрольная Киеву), силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируется нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов для придания правдоподобности и реальности агрессии со стороны Народной милиции», - отметили в пресс-службе УНМ ДНР.

Также известно, что к данной провокации будут привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых заранее оборудованы. После проведения провокации, по данным Народной милиции, будут выпущены фейковые репортажи о потерях среди личного состава и мирных жителей.

В Народной милиции подчеркнули, что они строго соблюдают режим прекращения огня.