Екатеринбургская епархия не будет строить храм в сквере

Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере возле театра драмы и Екатеринбурге. Об этом сообщается в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которое было опубликовано на сайте епархии.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы», - говорится в заявлении.

РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо парке или сквере. В епархии выразили благодарность жителям Екатеринбурга за предложения о месте строительства церкви.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Позже был проведен опрос среди местных жителей об их отношении к стройке, также были собраны предложения о других площадках под возведение собора.