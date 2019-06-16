Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым
Немецкая община Крыма пригласила экс-канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил глава немецкой глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Шредер заявлял, что «Крым - это давняя русская территория», а его передача Украинской ССР в период правления Хрущева объясняется особенностями подхода к управлению государством в то время.
Гемпель отметил, что Шредер еще не был в Крыму, но, учитывая его высказывания, он должен побывать на полуострове.
«Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», - цитирует РИА Новости Гемпеля.
По его мнению, Шредер является авторитетным политиком на европейской арене, поэтому к его позиции насчет Крыма и санкций в отношении к России могут прислушаться.