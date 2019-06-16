«У него не было чувства страха»: экс-тренер об убитом в США сноубордисте Кольцове

Жизнь 31-летнего российского сноубордиста Дмитрия Кольцова не должна была так трагически и нелепо оборваться. Так говорят о погибшем в Лос-Анджелесе спортсмене хорошо знавшие его друзья и спортивные специалисты. Один из них – бывший тренер сборной России по сноубордингу Антон Благовидов (2009-2010).

По словам Благовидова, Кольцов был удивительно целеустремленным и трудолюбивым спортсменом: серфинг и сноуборд были главным в его жизни.

«Он тренировался сутки напролет и у него очень неплохо получалось. Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни. Дима был очень веселым и добрым человеком. Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе», - цитирует экс-тренера сайт «Комсомольской правды».

Напомним, калифорнийская полиция уже задержала убийцу Кольцова. Им является житель штата Юта, 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который решил выстрелить в Кольцова из окна своего автомобиля. Спустя час еще одной жертвой Нельсона стал 50-летний заместитель шерифа Джозеф Солано. Также полиция вменяет преступнику, который оказался наркоманом, еще несколько ограблений. За совершенные убийства Нельсону грозит либо пожизненный срок в тюрьме, либо смертная казнь.