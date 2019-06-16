«Искусная манипуляция»: экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин назвал сериал «Чернобыль» оскорбительным, потому что он не соответствует действительности. Об этом он рассказал в интервью «Россия 24».

По его словам, сценаристы сериала представили работников станции «бегающими со стаканами водки идиотами», хотя, на самом деле на АЭС работали высококвалифицированные и образованные люди.

«Очень искусно идет манипуляция. Половина персонала станции показана идиотами, руководство вообще дебилы. Для нас это оскорбительно, там все люди мало того, что со стаканами водки бегают, все пьют», - отметил Грамоткин.

Экс-директор ЧАЭС возмутился из-за того, как было продемонстрировано, что «все важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре». Также ему не понравились голые шахтеры, которые рыли туннели. По его мнению, ликвидация последствий аварии стала подвигом советского народа, который ни забывать нельзя, ни представлять в таком виде.

Грамоткин заявил, что приветствует рост популярности туризма в Зону отчуждения, поскольку, по его словам, это поможет людям преодолеть радиофобию и увидеть, как человечество победило такую большую катастрофу.

Игорь Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, и, как оказалось, он очень обеспокоен ее судьбой. Всего он проработал на станции 30 лет (с 1988 года). По его словам, атомщики - это каста, о том, что они знают, в книжке не прочитать.