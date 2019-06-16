Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом

Валентина Пескова
00:28 16.06.2019
Мать Киры, певица Ольга Зарубина, рассказала, что девушка была в шоке от того, как ее восприняли Александр Малинин и его жена Эмма на ток-шоу.
Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Дочь певца Александра Малинина Кира, которую родила певица Ольга Зарубина, пережила шок после встречи с отцом и его супругой Эммой на ток-шоу восемь лет назад. Об этом рассказала сама Ольга Зарубина в программе «Секрет на миллион».

По словам Ольги, у Киры были намерения покончить с собой после слов жены Малинина Эммы, заявившей, что они не могут принять девушку в семью, потому что она толстая.

«После этого у Киры крышу снесло. У нее началась затяжная депрессия. Она закрылась и не выходила на связь. Скоро Кира выйдет замуж. Родного отца на свадьбе она видеть не хочет. Впрочем, и он не собирается ехать», - цитирует Зарубину Teleprogramma.pro.

Певица напомнила, что Малинин изначально отказывался признавать дочь, похожую на него, как две капли воды.

«Когда Кире было девять месяцев, он ушел из семьи. Через много лет я сделала ДНК-тест, чтобы не было сомнений, что это его дочь», - заявила Ольга Зарубина.

Как рассказывает Зарубина, один раз она была беременна от Малинина и до рождения Киры. Тогда он настоял на аборте. Однако через год Ольга забеременела еще раз, и после этого родилась Кира.

Ольга Зарубина была второй женой музыканта с 1983 по 1988 год.  В 1991 году она с дочерью эмигрировала в США. По словам Ольги, за все время жизни Киры Малинин только один раз выслал ей 700 долларов на обучение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата15.06.2019, 23:50
Главком ВМФ рассказал о роли России в исследовании Мирового океана
Дата12.06.2019, 16:21
Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата15.06.2019, 07:43
Новейшую машину РХМ-8 на базе «Тигра» сняли на видео
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:39 В стране и мире
Стало известно, где пройдет ЧМ по фигурному катанию 2022 года
00:58 В стране и мире
«У него не было чувства страха»: экс-тренер об убитом в США сноубордисте Кольцове
00:46 В стране и мире
«Искусная манипуляция»: экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
00:19 В стране и мире
Видео
Зеленский искупался в фонтане в Мариуполе: видео
23:56 В стране и мире
Видео
Выжил только ребенок: в МВД рассказали о погибших в ДТП под Воронежем
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом
Видео
«Ээээээээ»: гениальное интервью Марадоны
Видео
В Польше во время авиашоу самолет упал в реку: видео
В Анапе восьмилетняя девочка умерла на аттракционе
Видео
Мощная буря сорвала крыши с многоэтажек и засыпала песком город в Узбекистане
Видео
В Сети появилось видео с пятью частными самолетами в кишиневском аэропорту
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.