Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом

Дочь певца Александра Малинина Кира, которую родила певица Ольга Зарубина, пережила шок после встречи с отцом и его супругой Эммой на ток-шоу восемь лет назад. Об этом рассказала сама Ольга Зарубина в программе «Секрет на миллион».

По словам Ольги, у Киры были намерения покончить с собой после слов жены Малинина Эммы, заявившей, что они не могут принять девушку в семью, потому что она толстая.

«После этого у Киры крышу снесло. У нее началась затяжная депрессия. Она закрылась и не выходила на связь. Скоро Кира выйдет замуж. Родного отца на свадьбе она видеть не хочет. Впрочем, и он не собирается ехать», - цитирует Зарубину Teleprogramma.pro.

Певица напомнила, что Малинин изначально отказывался признавать дочь, похожую на него, как две капли воды.

«Когда Кире было девять месяцев, он ушел из семьи. Через много лет я сделала ДНК-тест, чтобы не было сомнений, что это его дочь», - заявила Ольга Зарубина.

Как рассказывает Зарубина, один раз она была беременна от Малинина и до рождения Киры. Тогда он настоял на аборте. Однако через год Ольга забеременела еще раз, и после этого родилась Кира.

Ольга Зарубина была второй женой музыканта с 1983 по 1988 год. В 1991 году она с дочерью эмигрировала в США. По словам Ольги, за все время жизни Киры Малинин только один раз выслал ей 700 долларов на обучение.