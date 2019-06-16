Зеленский искупался в фонтане в Мариуполе: видео
Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе решил срезать путь до машины через фонтан и заодно охладиться.
© Видео: Общественное ТВ Донбасса, Youtube © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь пробежался с местными жителями через работающий фонтан. В Сети опубликовано видео.
Президент Украины выступил с речью на Театральной площади, в это время набежала толпа людей. Он направился к Драматическому театру, а вокруг него росла толпа местных жителей, началась давка.
Зеленский решил срезать дорогу к машине и пробежался через фонтан, за ним также побежали его охранники. После этого он сел в автомобиль и уехал.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил металлургический комбинат им. Ильича в Мариуполе, где пообщался с бизнесменами. Украинский лидер объявил, что в ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса.