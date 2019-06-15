Си Цзиньпину на день рождения подарили российское мороженое

Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с днем рождения до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который сейчас проходит в Душанбе.

Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, перед началом саммита Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с 66-летием и пожелать всего самого хорошего.

В качестве подарка от РФ глава КНР получил российское мороженое, которое ранее сильно полюбилось китайскому лидеру, торт и вазу, выполненную в традиционно русском стиле.

В завершении главы двух стран выпили по бокалу шампанского за здоровье Си Цзиньпина.