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Атака на танкеры в Оманском заливе восстановлена почти поминутно

Вадим Иванов
09:36 15.06.2019
Лондон и Вашингтон обвиняют в случившемся Иран. В Тегеране все претензии категорически отвергают.
© Видео: ТРК "Звезда"

Великобритания вслед за США обвинила Иран в инциденте в Оманском заливе, где на днях были атакованы два танкера. Лондон выразил мнение, что вина за случившееся лежит на иранских военных, при этом использовав формулировку, что это «почти достоверно известно».

Хронология подрывов танкеров на сегодняшний день восстановлена уже поминутно. Первым сигнал бедствия подал танкер, принадлежащий норвежской компании. Спустя почти 40 минут прозвучал взрыв на судне, принадлежащем японцам. Некоторые СМИ утверждают, что это была торпедная атака.

Экипаж после атаки был спасен, а вскоре после инцидента США распространили видеозапись, якобы сделанную с самолета, который находился над местом инцидента. На черно-белых кадрах очень плохого качества видно, как к одному из танкеров приближается катер, и моряки что-то снимают с кормы.

Хотя различить на ролике какие-то надписи или флаги невозможно, в Пентагоне уверяют, что это иранские моряки и они удаляют с кормы танкера неразорвавшуюся магнитную мину. В Тегеране свою причастность к случившемуся категорически отрицают.

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