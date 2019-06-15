Саммит в Душанбе объединил почти три десятка государств

Сегодня, 15 октября, в Душанбе проходит саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, куда уже прибыл президент РФ Владимир Путин.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Форум объединяет почти три десятка государств. Местом проведения переговоров был выбран дворец «Навруз» в самом центре Душанбе.

В начале саммита проводится совещание лидеров двенадцати государств. Уже после к переговорам присоединятся остальные делегации от стран-участниц и государств-наблюдателей, а также международных организаций.

На обсуждение вынесены самые острые на сегодня вопросы: ситуация в Афганистане, Иране, Сирии, на Корейском полуострове.

В ходе саммита Владимир Путин уже провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Итогом проведения саммита станет принятие декларации, в которой будут зафиксированы согласованные оценки государств участников совещания по взаимодействию в Азии по ключевым проблемам.