«Они как озверевшие стали»: ВСУ обстреляли поселок в ЛНР

В Луганской народной республике обстреляли населенный пункт Золотое-5. Несколько домов мирных жителей пострадали, в результате прямого попадания один был разрушен полностью. Под прицел силовиков попала и школа - было разрушено остекление. Видео с места обстрелов опубликовано на YouTube-канале Народной милиции ЛНР.

«Они как озверевшие стали. Еще хуже стало. Мы как-то надеялись, что затихнет, но ничего не затихло. Страшно били. Со всего абсолютно, из тяжелого. Даже в городе было слышно», - рассказала жительница поселка Марина Регула.

В результате обстрелов осколками были повреждены крыши домов и разбиты стекла. Сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации были собраны материалы для проведения дальнейшего разбирательства.

«В результате обстрела со стороны ВСУ с направления Золотое-4 в Золотое-5 пострадал ряд жилых домостроений. Также огнем полностью уничтожен один жилой дом. Кроме этого, также пострадала средняя школа №4: повреждено остекление трех окон», - заявил сотрудник представительства ЛНР в СЦКК Евгений Святоха.

После вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, обстрелы Донбасса участились. По мнению члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, обстановка будет только накаляться.