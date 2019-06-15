Это фиаско: молдавские министры срочно покидают страну

Накануне вечером, 15 июня, молдавские министры начали срочно покидать страну. В разных направлениях из аэропорта Кишинева вылетели пять частных самолетов, на одном из них - неформальный руководитель страны Владимир Плахотнюк.

Таков итог смены власти, которая произошла в парламенте республики. При этом большинство стран, включая Россию, уже поддержали мирную передачу власти.

Куда именно отправился Плахотнюк, некогда самый влиятельный человек Молдавии, ее экс-серый кардинал, - версии разнятся. По одним данным, в Стамбул, по другим - в Одессу.

За несколько часов до этого ранее правившая в стране демократическая партия Плахотнюка признала поражение, что автоматически означает отставку ее министров. Они ушли, знаменуя собой завершение политического кризиса, который длился более трех месяцев.

Об окончании кризиса в Молдавии официально заявил Павел Филип. Это была его последняя пресс-конференция в качество врио премьер-министра.

«Мы представляем вам прошение об отставке, мы приняли это решение, потому что оказывается давление на государственных служащих. Я желаю успеха Майе Санду для блага людей, надеюсь, что она справится лучше меня», - сказал он в прощальной речи.

Активные протесты шли в Молдавии всю последнюю неделю. По странному совпадению, но о прекращении протестов лидеры Демократической партии объявили сразу по итогам встречи с американском послом.

А затем на выезде из Кишинева начался настоящий хаос, местные каналы сообщали о жутких пробках в сторону аэропорта. По их информации, страну решило покинуть едва ли не все бывшее правительство, обвиняемое в коррупции и узурпации власти.

В ближайшее воскресенье сформированная коалиция намерена провести свой победный митинг. Сформированное новое правительство признали Россия, США и ЕС - редкое по нынешним времена единодушие.