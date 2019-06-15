CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
По данным телеканала, ракета не достигла своей цели и упала в воду.
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За несколько часов до атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе к судам приблизились иранские корабли. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на данные, полученные с разведывательного дрона.
Не уточняется, зафиксировал ли беспилотник само нападение на танкеры.
По данным СМИ, Иран сразу же предпринял попытку сбить дрон MQ-9 ракетой, однако она не удалась, и снаряд упал в море.
Напомним, 13 июня неизвестные совершили атаку на два танкера в Оманском заливе. США обвинили в содеянном Иран.
В Тегеране, в свою очередь, назвали претензии Соединенных Штатов безосновательными.
СБ ООН выступил за тщательное расследование инцидента в Оманском заливе.