CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

За несколько часов до атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе к судам приблизились иранские корабли. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на данные, полученные с разведывательного дрона.

Не уточняется, зафиксировал ли беспилотник само нападение на танкеры.

По данным СМИ, Иран сразу же предпринял попытку сбить дрон MQ-9 ракетой, однако она не удалась, и снаряд упал в море.

Напомним, 13 июня неизвестные совершили атаку на два танкера в Оманском заливе. США обвинили в содеянном Иран.

В Тегеране, в свою очередь, назвали претензии Соединенных Штатов безосновательными.

СБ ООН выступил за тщательное расследование инцидента в Оманском заливе.