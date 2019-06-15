В Оренбургской области массово гибнет рыба

На Ириклинском водохранилище в Оренбургской области начала массово гибнуть рыба. Ролик с последствиями экологического ЧП выложил в Сеть один из очевидцев.

На кадрах видно, что берег водоема завален мертвыми особями.

Причины бедствия пока не установлены. Как пишет «Орск.ру», сотрудники управления Ириклинского водохранилища взяли пробы в различных районах водоема.

Природоохранная прокуратура организовала проверку происходящего. А Росрыболовство начало административное расследование.

Одной из вероятных причин гибели рыбы специалисты называют резкую смены температурного режима, а также снижение уровня воды.

Подобная ситуация наблюдается и на Байкале, где в бухте Губа Сеногда на берег выбросило мертвых рыб и раков.