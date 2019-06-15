80 часов в открытом море без еды и воды: история спасения 60-летнего дайвера

Жуткое приключение произошло с 60-летним дайвером из Сингапура Джоном Лоу. Он три дня провел в открытом море без еды и воды, держась за один лишь спасательный круг.

Около месяца назад Лоу отправился на лодке к малазийскому острову Тиоман. Когда до берега осталось меньше километра, поднялся сильный ветер, лодка опрокинулась и судно затонуло.

К счастью, мужчина успел захватить спасательный круг. Дайвер надеялся, что он сможет легко выбраться из воды, так как является отличным пловцом, однако течение было слишком сильное. Вскоре суша и вовсе скрылась из виду.

По признанию самого Лоу, самым тяжелым было не отсутствие еды и воды, а палящее солнце. Дайверу пришлось скинуть одежду, которая сильно натирала кожу, но без нее некоторые части чела мужчин в буквальном смысле приклеились к спасательному кругу.

Кроме того, как рассказал Лоу The Straits Times, он регулярно чувствовал прикосновения рыб. Самое страшное было осознание, что перед ним могла быть акула.

На третий день, по признанию дайвера, у него начались галлюцинации. Цвета стали видится по-другому, он слышал голоса.

А на четвертый день Лоу повезло. Его заметили моряки, проплывающие мимо. Дайвера вытащили из воды и доставили в больницу.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.