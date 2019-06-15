Родственники Дмитрия Марьянова потребовали возбуждения нового уголовного дела

Родственники намерены добиваться более тщательного расследования смерти актера Дмитрия Марьянова и требуют возбуждения нового уголовного дела.

Около месяца назад следователи завершили расследование по делу в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором находился актер Дмитрий Марьянов перед своей смертью, 15 октября 2017 г. Было установлено, что актера можно было бы спасти при своевременной госпитализации.

Тем не менее, родственники погибшего, ознакомившись с заключением, выразили несогласие по ряду пунктов.

Они просят о возбуждении уголовного дела против главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой сразу по двум статьям УК РФ - за незаконное осуществление медицинской деятельности и незаконное лишение свободы. Об этом, ссылаясь на адвоката сына актера Викторию Крылову, сообщает «МК».

Отмечается, что ходатайство уже было принято и вскоре будет рассмотрено.

Марьянов умер в возрасте 47 лет. Он страдал от некроза и варикозного расширения вен. «Феникс» был последним реабилитационным центром, в который актер обратился.