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Родственники Дмитрия Марьянова потребовали возбуждения нового уголовного дела

Дарья Михалина
07:35 15.06.2019
Основанием к подачи ходатайства послужил анализ материалов СК РФ, обнародованных около месяца назад.
Родственники Дмитрия Марьянова потребовали возбуждения нового уголовного дела
© Фото: Алексей Куденко , РИА Новости

Родственники намерены добиваться более тщательного расследования смерти актера Дмитрия Марьянова и требуют возбуждения нового уголовного дела.

Около месяца назад следователи завершили расследование по делу в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором находился актер Дмитрий Марьянов перед своей смертью, 15 октября 2017 г. Было установлено, что актера можно было бы спасти при своевременной госпитализации.

Тем не менее, родственники погибшего, ознакомившись с заключением, выразили несогласие по ряду пунктов.

Они просят о возбуждении уголовного дела против главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой сразу по двум статьям УК РФ - за незаконное осуществление медицинской деятельности и незаконное лишение свободы. Об этом, ссылаясь на адвоката сына актера Викторию Крылову, сообщает «МК».

Отмечается, что ходатайство уже было принято и вскоре будет рассмотрено.

Марьянов умер в возрасте 47 лет. Он страдал от некроза и варикозного расширения вен. «Феникс» был последним реабилитационным центром, в который актер обратился.

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