Звезду «Универа» Гайдуляна задержали в центре Москвы

Звезда сериала «Универ» Александр Гайдулян был задержан полицейскими в центре Москвы, на Хохловской площади. Об этом сам актер поведал в своем Instagram.

По словам Гайдуляна, он прогуливался мимо общественного пространства «Яма» на Китай-городе, где встретил знакомых. Подойдя поздороваться, он был задержан правоохранителями.

Как выяснилось, инцидент произошел из-за жалобы активистов движения «Лев против», выступающих против курения и употребления спиртных напитков, который утверждали, что актер матерился и вел себя неприлично.

Тем не менее, эти обвинения сам Гайдулян отрицает.

«Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили», - рассказывает он.

Актер добавил, что не имеет никаких претензий к полицейским, однако ему обидно что сотрудники органов на слово поверили обвинившему его «странному человеку».