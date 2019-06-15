Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.

«Крым - это давняя русская территория», - утверждает он.

Политик добавил, что передача полуострова Украинской ССР была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной в тот период.

В связи с этим неверно называть действия России «агрессией», передает слова Шредера Bild.

Более того, бывший канцлер ФРГ выступил за отмену антироссийских санкций и призвал украинскую сторону прекратить боевые действия в Донбассе.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина итоги референдума признавать отказалась.