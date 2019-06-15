Центр Берлина оцепили из-за мощнейшей бомбы времен Второй мировой
Американскую бомбу военных времен обнаружили во время строительных работ около главной площади города.
© Фото: PolizeiBerlin_E, Twitter
Около трех тысяч человек были эвакуированы из центра Берлина в связи с обезвреживанием 100-килограммовой американской бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в Twitter сообщает местная полицию.
Отмечается, что снаряд был найден во время проведения строительных работ неподалеку от центральной площади немецкой столицы Александрплатц.
Движение транспорта в округе было приостановлено. Всех жителей эвакуировали до полуночи.
Приблизительно к двум ночи по местному времени бомбу удалось обезвредить.