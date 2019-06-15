Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу

День родительской Троицкой субботы в этом году выпал на 15 июня. По традиции в этот день принято молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых.

Православные на родительскую поминают усопших в церкви и посещают могилы родных. В церквях совершается заупокойное богослужение - «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

Троицкая родительская суббота отмечается накануне православного праздника Троица, во время которого празднуется сошествие Святого Духа на апостолов. Таким образом в преддверии праздника подчеркивается, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых.

Родительскую субботу перед Троицей принято считать самым древним поминальным днем в христианстве. В этот день принято отказываться от работы и домашних хлопот.