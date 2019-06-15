Подозреваемому в убийстве сноубордиста Кольцова может грозить смертная казнь

Подозреваемый в убийстве российского сноубордиста Дмитрия Кольцова 30-летний Ретт Маккензи Нельсон может получить пожизненный тюремный срок или быть приговоренным к смертной казни.

Суд уже предъявил Нельсону обвинения в двух убийствах: помимо российского спортсмена тот застрелил еще 50-летнего шерифа Джозефа Солано.

Как сообщает CBS, Нельсон выстрелил в Кольцова, когда россиянин стоял на улице у здания по адресу 7-я East Place 1900 в Лос-Анджелесе.

Полиция полагает, что после того, как Нельсон убил двух человек, он также совершил два вооруженных ограбления на Лонг Бич. Одно из них - на заправке, а второе - в супермаркете. Отец подозреваемого сообщил полиции, что его сын борется с наркотической зависимостью.

Друзья и коллеги чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова проводят сбор средств, чтобы вернуть на родину тело спортсмена. И до сих пор не могут прийти в себя от шока и осознать, что Дмитрия уже нет вживых.