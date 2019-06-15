Мощная буря сорвала крыши с многоэтажек и засыпала песком город в Узбекистане
Жители города Нукус в Узбекистане публикуют в соцсетях видео с мощной бурей, срывающей с домов крыши.
© Видео: UZ GIF, Одноклассники © Фото: UZ GIF, Одноклассники
В Узбекистане бушует сильнейшая буря. На северо-западе в городе Нукус ветер сносит кровлю с крыш жилых домов. Об этом сообщает портал Sputnik.
В последние дни в республике прошли мощные ливни, непогода добралась и до северной части страны. Жители города пытаются укрыться от сильного ветра, который засыпал улицы песком.
По словам очевидцев, песчаная буря оказалась необычной, в воздухе ощущается соль. Из-за бури видимость почти нулевая, поэтому водителям, как и пешеходам, тяжело передвигаться по городу. В некоторых районах оказались поваленными деревья.