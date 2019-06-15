Порошенко: украинский трезубец появился за 1000 лет до российского триколора

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский трезубец появился в Крыму намного раньше, чем российский триколор. Об этом он написал в Facebook.

Украинский политик в день города, который 14 июня отмечает Севастополь, рассказал, что история данного места «была разной».

«Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — сказал он.

Экс-президент в который раз подчеркнул, что Севастополь для него является частью Украины, упомянув о жителях города, отказавшихся от российского паспорта, и выпускников в вышиванках «под надзором ФСБ». Порошенко пообещал и дальше бороться за возвращение полуострова Украине.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. Жители полуострова изъявили желание воссоединиться с РФ. Однако Украина, Евросоюз и США не признали результаты референдума.