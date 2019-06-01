СМИ: Apple собирается отказаться от iTunes

Американская компания Apple собирается отказаться от системы iTunes. Данный медиаплеер хотят заменить на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов вместе с выходом macOS 10.15, пишет Bloomberg.

Возможно, глава корпорации Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019 в Калифорнии.

По данным источника, для Mac будут запущены три новых отдельных приложения - Music, TV и Podcasts - для замены iTunes. Это также будет соответствовать стратегии приложений Apple на iPhone и iPad. Без медиаплеера пользователи смогут управлять своими гаджетами через приложение Music.

Также Apple собирается обновить стандартные приложения «Здоровье» и «Карты», Сообщения, Apple Books, Mail и Home. Кроме того, разработчики собираются объединить Find my iPhone и Find My Friends.

Apple внедрила медиаплеер iTunes в 2001 году в свою работу. При этом многие пользователи считают, что этот продукт является крайне неудобным программным обеспечением.