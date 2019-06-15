«Почти достоверно»: МИД Британии обвинил Иран в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Великобритании возложило вину за нападение на иностранные нефтяные танкеры в Оманском заливе на Иран, в территориальных водах которого произошла атака.

«Почти достоверно известно, что подразделение иранских военных - Корпус стражей Исламской революции - атаковало два танкера 13 июня. Ни один другой государственный или не государственный исполнитель не может быть ответственен за это», - говорится в заявлении Форин офиса.

МИД Великобритании также заявил, что ранее Иран уже атаковал нефтяные танкеры. Такой инцидент, согласно информации ведомства, якобы имел место 12 мая, когда нападению подверглись четыре судна недалеко от порта Фуджейра в ОАЭ.

Ранее в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе Иран уже обвинили президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Тегеран, в свою очередь, назвал претензии Соединенных Штатов безосновательными.