«Алибасов останется инвалидом»: Разин о состоянии продюсера

Близкий друг Бари Алибасова, продюсер Андрей Разин, навестил его в больнице и рассказал, как себя чувствует Алибасов после произошедшего с ним несчастного случая. Напомним, продюсер группы «На-На» незадолго до своего 72-летия по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

По словам Разина, он очень расстроился, увидев, насколько серьезно состояние пострадавшего.

«Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем, тяжелым инвалидом», - цитирует Разина Starhit.

Продюсер «Ласкового мая» также добавил, что Алибасов теперь вынужден будет жить с искусственным пищеводом. Кроме того, поскольку его жизнь не была застрахована, Бари Каримович не сможет получать страховые выплаты, только пособие по инвалидности. Поэтому, по словам Разина, единственная надежда, что группа «На-На» продолжит концертную деятельность, и Алибасов сможет жить на доходы от нее.

Напомним, сын Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший, заявил, что хочет отправить своего отца продолжить лечение за границей. По его мнению, там он сможет избежать навязчивого внимания прессы и общественности.