«Столько любви было в тебе»: сноубордистка Алехина о погибшем Кольцове

Коллега погибшего в США российского сноубордиста Дмитрия Кольцова Алена Алехина рассказала «Звезде», каким был ее друг и товарищ по спорту. По словам обладательницы Кубка Европы в дисциплине хафпайп, она была знакома с Дмитрием с 2007 года.

В своем обращении Алена называет Дмитрия по шутливому прозвищу, которое дали ему друзья - Копчик.

«Дима. Копчик. Я узнала во вторник, что тебя не стало, но как будто целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя. Мне так повезло знать тебя с 2007 года. Самый добрый, самый смешной, самый харизматичный, бескорыстный и талантливый. Так сильно любящий всех вокруг себя и жизнь. Столько добра, смеха, улыбок, света и энергии ты подарил людям, которые хоть раз в жизни тебя видели. Столько всего ты сделал для своих друзей, близких, знакомых и не знакомых тебе людей. Столько любви и доброты было в тебе. Так хочется верить, что ты знал, как сильно мы тебя любим», - говорит о Дмитрии Алена.

По словам спортсменки, у нее нет слов, чтобы описать то горькое чувство, которое «не дает ей дышать» после известия о гибели Дмитрия. Внутри нее сейчас просто пустота от ужаса несправедливости, злости, бесконечной грусти и от того, как сильно она с коллегами уже скучает по Дмитрию.

Ранее стало известно, что друзья чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова проводят сбор средств, чтобы вернуть на родину тело спортсмена. Кольцов погиб в США после того, 31-летний Ретт Маккензи Нельсон открыл огонь по прохожим из окна своей машины. Рядом с российским спортсменом в этот также находился еще один мужчина, однако он не пострадал.