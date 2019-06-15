В МВД назвали причины страшной автокатастрофы под Воронежем

В пресс-службе управления ГИБДД МВД РФ Воронежской области «Звезде» уточнили количество погибших и обстоятельства автокатастрофы под Воронежем. Как рассказала руководитель отделения пропаганды управления ГИБДД Воронежской области Татьяна Сушкова, в результате ДТП погибли восемь человек.

«Сегодня в 20.26 на 59-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter. В результате семь человек погибли, и двое пострадали, из них - десятилетняя девочка. Позже еще один человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу», - рассказала Татьяна Сушкова.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.