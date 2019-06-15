«Машина абсолютно безопасна»: отец гонщика о происшествии в Пушкино

Один из родителей маленьких гонщиков Константин рассказал «Звезде» о том, как устроена машина для соревнований по картингу, которая загорелась в Подмосковье, из-за чего пострадал 11-летний Федор Купцов.

«Машина абсолютно безопасна, но есть случаи, которые из ряда вон выбиваются. Просто не повезло. В автомобиле все сделано для того, чтобы при вороте топливо не вытекало», - отметил он.

По словам Константина, в машине все устроено так, что даже при перевороте авто бензин не должен вытекать, а то, что случилось с Купцовым, он объяснил простым невезением.

«Защитная сетка, есть защита шеи, ремни безопасности четырехточечные, то есть ребенок плотно привязан к сидению. Если он даже перевернется, то он так и будет сидеть ровно на месте. Есть специальный шлем. Все бензопроводы сделаны так, что при повороте никакой утечки бензина не должно быть. Произошла, но непонятно из-за чего», - добавил Константин.

Напомним, маленький гонщик Федор Купцов пострадал на тренировке по картингу в селе Братовщина Пушкинского района Московской области. Его машина перевернулась и загорелась, а ребенка госпитализировали с ожогами. Одиннадцатилетний гонщик призером первенства России и победителем первенства Моско