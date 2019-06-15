Выжил только ребенок: в МВД рассказали о погибших в ДТП под Воронежем

Десятилетняя девочка, выжившая после лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter на трассе «Воронеж-Луганск», доставлена в больницу Воронежа. Это подтвердили «Звезде» в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

«Девочка находится в больнице. У нас сейчас в настоящий момент восемь человек погибших, а девочка десяти лет доставлена в областную клиническую больницу №2 города Воронеж с травмами различной степени тяжести», - рассказала руководитель отделения пропаганды управления ГИБДД Воронежской области Татьяна Сушкова.

Напомним, авария произошла на 59-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе Воронежской области. Автомобиль Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате семь человек погибли, позже еще одна женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

Как добавил «Звезде» источник в экстренных службах, погибший водитель Ford Focus был в автомобиле один, в микроавтобусе Volkswagen помимо водителя находились шестеро пассажиров.