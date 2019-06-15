В Госдуме ответили на заявления Порошенко по поводу трезубца в Крыму

Слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что украинский трезубец был за 1000 лет до российского флага в Крыму, вызывают только иронию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, Порошенко заблуждается не только по поводу государственных границ, но и, наверное, потерялся во времени. Бальбек уверен, что бывший украинский лидер не понимает роль и значение современной Украины для Крыма и Севастополя, пишет РИА Новости.

«Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском Севастополе, рассчитывались за покупки гривневыми купюрами», - отметил депутат.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в поздравлении Севастополя с днем города заявил, что украинский трезубец существовал в городе за тысячу лет до российского триколора. Порошенко подчеркнул, что будет и дальше бороться за возвращение Крыма в состав Украины.

Напомним, Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, более 96% жителей полуострова и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.