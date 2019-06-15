В Сети появилось видео с пятью частными самолетами в кишиневском аэропорту

В Сети опубликовано видео, снятое в аэропорту Кишинева 14 июня, на которых запечатлены пять частных самолетов. Его выложил молдавский телеканал TV8.

Видеоролик снимал пассажир автомобиля, проезжающего мимо пяти частных самолетов, готовых к вылету с кишиневского аэропорта.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии Молдавии покинули страну после того, как правительство Павла Филипа, уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном, ушло в отставку.

В начале июня политическая ситуация в Молдавии обострилась в связи с попыткой находившейся у власти Демпартии через суд узурпировать власть и распустить парламент. Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, а главой правительства должна была стать Майя Санду. Однако КС такие решения объявил незаконными и обязанности премьер-министра передали Павлу Филипу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать молдавского лидера Игоря Додона и его партнеров по коалиции.