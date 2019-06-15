Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Авария произошла 15 июня вечером в Хохольском районе на 59-м километре автодороги «Воронеж-Луганск».
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Восемь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Острогожском районе Воронежской области. Один человек получил травмы, сообщили «Звезде» в экстренных службах.
В пресс-службе МВД по региону сообщили, что авария произошла 15 июня вечером в Хохольском районе на 59-м километре автодороги «Воронеж-Луганск».
Водитель автомобиля Ford Focus, следовавший в сторону Воронежа, не справился с управлением и выехал на встречку, где «лоб в лоб» столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.
На месте событий находятся сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.