Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Восемь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Острогожском районе Воронежской области. Один человек получил травмы, сообщили «Звезде» в экстренных службах.

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что авария произошла 15 июня вечером в Хохольском районе на 59-м километре автодороги «Воронеж-Луганск».

Водитель автомобиля Ford Focus, следовавший в сторону Воронежа, не справился с управлением и выехал на встречку, где «лоб в лоб» столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

На месте событий находятся сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.