В Карачаево-Черкесии совершено покушение на директора ФОМС

Директору территориального фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдамиру Джанкезову нанесли ножевые ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД по КЧР.

Как стало известно журналистам издания, Айдамира Джанкезова доставили в больницу с колото-резанными ранами брюшной полости, его состояние тяжелое.

Правоохранители выясняют подробности случившегося. Преступление произошло в 0.55 по московскому времени в ночь на 15 июня.