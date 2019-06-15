Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу
Свадьба бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа 2018-го.
© Фото: kremlin.ru Global Look Press
Бывший руководитель министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась подробностями приглашения Владимира Путина на свадьбу.
«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость», - рассказала в эфире телеканала Plus 4 Кнайсль.
Экс-дипломат также отметила, что она выходила замуж впервые.
Владимир Путин приглашение принял, а на мероприятии станцевал с Кнайсль и произнес тост.
Избранником Карин Кнайсль стал финансист Вольфганг Майлингер, торжество состоялось 18 августа 2018 года.