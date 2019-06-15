Судья соревнований рассказал об аварии с участием ребенка в Пушкино

На тренировочных соревнованиях по картингу в селе Братовщина Пушкинского района пострадал 11-летний гонщик Федор Купцов. Главный судья Игорь Овсянников прокомментировал «Звезде» произошедшее.

«Судейская коллегия сработала правильно. Потушили, вытащили из машины, приехала скорая помощь, спасатели подъехали, оказали первую медицинскую помощь, отправили в больницу.То, что обязана сделать судейская коллегия, она сделала на все 100%, четко и быстро», - рассказал он.

«Что произошло с автомобилем, должны разбираться эксперты, почему он загорелся. Потому что все автомобили едут, и все по два раза переворачиваются, ни у кого ничего не происходит», - добавил Овсянников.